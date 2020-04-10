Мать спасла своих детей от змеи в Австралии

Инцидент произошел в Центральном Квинсленде, на острове Бойн. На крыльцо дома заползла сетчатая восточная коричневая змея. Ее яд на втором месте по токсичности в мире. Рептилия направлялась прямо к детям.

На одном из кадров запечатлен момент, как змея готовится к атаке на девочек. Младшая сестра успела отпрыгнуть в сторону и замереть у входа в дом. Старшая начала поднимать ноги, чтобы избежать встречи с рептилией. Мать бросила вниз бельевую сушилку, чтобы отпугнуть змею.