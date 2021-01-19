«Прикрыл сына собой». Мать поблагодарила инструктора, спасшего ее ребенка от лавины в Домбае

Обрушившаяся на гору Мусса-Ачитара в поселке Домбай снежная лавина погребла под собой пятилетнего мальчика и сопровождавшего его лыжного инструктора Мурата. Мать ребенка Ирина рассказала «360», что мужчина прикрыл ее сына собой, а потом помог ему выбраться из снежной ловушки.

По словам Ирины, все произошло, когда она стояла внизу учебного склона, когда она увидела сход лавины.

«Была просто большая белая масса, как туман. Предварительно еще пушки стреляли. После третьего выстрела, секунд через 20, сошла лавина», — поделилась она. По словам Ирины, от увиденного она впала в шок и пыталась разглядеть своих детей, которые вместе с инструкторами находились на горе.

«У меня там еще дочка была, но ее просто ударной волной откинуло в сторону. Она тоже была с инструктором, он просто снял лыжи, взял ее на руки, и в сторону они быстро отбежали, а младшего накрыло, но Мурат откопал его достаточно быстро», — рассказала она.

Ирина подчеркнула, что сын, который оказался в снежной ловушке, сначала не мог разговаривать от пережитого потрясения. Но потом быстро пришел в себя. Несмотря на то, что мальчик оказался под большим снежным валом, у него нет даже царапины.

Вместе с детьми Ирина оставалась около горы еще часа два. Она ждала мужа, который помогал откапывать пропавших людей. Только после того, как сын и дочь расплакались от усталости она забрала их на базу.

Ирина призналась, что не знает фамилии Мурата, но очень ему благодарна за спасение сына. По ее словам, сам мужчина оказался очень скромным и попросил не давать никому его контакты.

В знак благодарности Ирина опубликовала на своей странице в Instagram пост с фотографией Мурата, где он сидит около ее сына.

Источник фото: Instagram.com/irina_milakina_tort

«Благодаря Мурату мы сегодня отмечаем второй день рождения. Он учил сына на склоне, когда их накрыло лавиной. Если бы не его профессионализм и героизм шансов бы не было. Спасибо вам, Мурат», — говорится в тексте сообщения.

Снежная лавина сошла на лыжную трассу на горе Мусса-Ачитара в Домбае в понедельник, 18 января. По предварительной информации, волна накрыла два вагончика, где располагались пункты проката горнолыжного снаряжения. В тот момент там находились от четырех до 12 человек.

Прибывшие на место спасатели помогли выбраться из снежной ловушки шести спортсменам. В ходе поисковых работ обнаружили тело одного погибшего. Им оказался президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда «Домбай» Хаджи-Мурат Маршанкулов.

Предварительной причиной схода снега назвали сейсмическое воздействие от другой лавины, которую принудительно спустили в другой точке. Специалисты выстрелами из пушки добились схода большой снежной волны на одной стороне горы, но в результате вторая лавина обрушилась на горнолыжный курорт.