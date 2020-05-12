Мать Собчак 10 дней провела в Коммунарке с пневмонией

«Мама 10 дней с тяжелейшей пневмонией пролежала в Коммунарке», — рассказала телеведущая.

О заболевании Людмилы Нарусовой стало известно в конце марта. Тогда Собчак рассказала, что ее мать находится в больнице с диагнозом «вирусная пневмония». Результат ее теста на коронавирус нового типа дал отрицательный результат.

Как тогда рассказывала Собчак, у ее матери накануне госпитализации поднялась температура. «Она была в санатории под Москвой, приехала и позвонила мне с просьбой вызвать скорую», — рассказывала тогда телеведущая.

На сегодня в России выявлено уже 232 243 случая коронавирусной инфекции, больше 2,1 тысячи граждан скончались. Справиться с инфекцией смогли 43 512 пациентов.