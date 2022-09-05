Эксклюзив 05 сентября 2022, 14:21 (обновлено: 05 сентября 2022, 15:30) Поделиться Telegram

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Viber "Дети были всем в моей жизни". Мать погибшей под колесами мусоровоза в Истре девочки - о причинах произошедшего Мать погибшей в ДТП в Истре трехлетней девочки рассказала об обстоятельствах аварии

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Мать трехлетней девочки, погибшей в ДТП в Истре 1 сентября, вела дочерей к няне. Когда она говорила по телефону, дочери вышли на дорогу, в слезах рассказала «360» Амукусум Шихамирова.

Семья переехала в Подмосковье пять месяцев назад. Мать устроилась в магазин рядом с домом. Обычно дочки ходили вместе с ней на работу — там даже была комната с кроватями, где девочки отдыхали, и начальник был не против. Но в тот роковой день мать впервые решила отвести их к няне.

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«Рядом с работой жила нянька, я ее 1 сентября попросила их взять, узнала геолокацию, где она живет. Я их к ней вела. В тот момент, когда я позвонила, они на дорогу перешли. Я их увидела, позвала к себе, и в тот момент машина задавила их», — вспомнила Амукусум.

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Младшая дочь погибла на месте, старшая попала в больницу. По словам матери, у нее диагностировали сотрясение головного мозга. Водитель, сбивший девочек, с ней не связывался.

«Дочь чувствует себя вроде бы нормально, неплохо. Я забрала ее из больницы, для того чтобы похоронить маленькую», — сообщила женщина.

Похороны прошли вчера. Амукусум с дочерью вернулись в Дагестан, но мать не исключает, что когда-нибудь они еще приедут в Московскую область.

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