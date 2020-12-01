Мать с сыном выпрыгнули из окна в Волгограде, чтобы спастись от пожара

В Волгограде во время пожара погиб мужчина, а женщина с трехлетним сыном спаслись, выпрыгнув из окна.

Как сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС, трагедия произошла на улице Палласовской в Красноармейском районе Волгограда. Еще до приезда пожарных находившиеся возле здания люди видели, как из окна горящей квартиры на втором этаже выпрыгнула женщина с ребенком на руках. Из окна уже било пламя.

Когда на место прибыли пожарные, в квартире горели домашние вещи, межкомнатные перегородки и потолочные перекрытия. .

Женщину с ребенком, получивших ушибы и ожоги, госпитализировали. Угрозы их жизни нет.

На месте пожара обнаружили обгоревшее тело мужчины. Сейчас следствие устанавливает его личность. По имеющимся на этот момент данным, он снимал в горевшей квартире комнату.

Сейчас выясняются причины пожара.