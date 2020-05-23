23 мая 2020, 15:02
Мать с ребенком провалились в септик и погибли под Красноярском
Женщина и ее 1,5-годовалая дочь погибли, провалившись в септик во дворе частного дома в поселке Курагино Красноярского края. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональный СК.
Тела 26-летней женщины и ребенка нашли вечером 22 мая.
По предварительным данным, девочка играла во дворе и наступила на резиновый коврик, закрывавший септик. После чего малышка провалилась под землю.
«Мать, увидев это, попыталась спасти ребенка, но также утонула», — говорится в сообщении.
Следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.