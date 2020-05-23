Мать с ребенком провалились в септик и погибли под Красноярском

Тела 26-летней женщины и ребенка нашли вечером 22 мая.

По предварительным данным, девочка играла во дворе и наступила на резиновый коврик, закрывавший септик. После чего малышка провалилась под землю.

«Мать, увидев это, попыталась спасти ребенка, но также утонула», — говорится в сообщении.

Следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.