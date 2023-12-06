Происшествия 06 декабря 2023, 16:02 Мать с ребенком попали под колеса иномарки в Новосибирске

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Легковой автомобиль сбил мать с ребенком, которые стояли около трамвайной остановки «Детский мир» на улице Трикотажной в Новосибирске. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД по городу.

По предварительным данным, водитель за рулем иномарки Mazda 3 двигался по трамвайным путям со стороны улицы Промышленной. Не справившись с управлением, он сбил мать с двухлетней девочкой.

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Отмечается, что пострадавшим в ДТП оказали необходимую медицинскую помощь.