Мать с ребенком получили травмы в массовом ДТП в Волгограде

На севере Волгограда в двойном ДТП получили травмы три человека, в том числе мать с двухлетним малышом.

Как сообщил сайт novostivolgograda.ru со ссылкой на информацию ГУ МВД по региону, тройное ДТП произошло возле дома № 59 на улице Шурухина.

ВАЗ-2103 под управлением 58-летнего водителя выехал на встречную полосу, по которой ехала Lada. От удара ВАЗ кинуло на Chevrolet Niva, за рулем которого находилась 30-летняя женщина.

Она получила травмы вместе с находившимся в машине ее двухлетним ребенком. Также был травмирован водитель ВАЗа. Всех пострадавших госпитализировали.