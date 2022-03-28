Мать с ребенком погибли в результате пожара под Тюменью

Трагедия случилась накануне в Тобольском районе Тюменской области. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело женщины и ее двухлетнего сына. Об этом написал Ura.ru.

По предварительной версии, пожар произошел из-за неисправной проводки.

«Днем 27 марта в ходе тушения пожара одноэтажного деревянного дома, расположенного по улице Центральной в селе Булашово Тобольского района, обнаружены тела женщины 1987 года рождения и ее двухгодовалого сына. Внешних признаков криминальной смерти не установлено», — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону уточнили, что по факту случившегося было возбуждено уголовное дело.