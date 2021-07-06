Мать с ребенком и пенсионер погибли из-за потопа в Туапсинском районе

Мать с ребенком и пожилой мужчина стали жертвами подтопления в Туапсинском районе Краснодарского края. Гибель людей подтвердили в прокуратуре региона.

Пожилому мужчине был 71 год, он болел раком и не вставал с постели. Погиб у себя в доме в в селе Горское. Тела женщины и подростка нашли в машине на трассе в районе села Дефановка, сообщил ТАСС.

Матери было 37 лет, ребенку — 14. Их автомобиль снесло течением в канаву, она была полная воды. Предварительно, оба погибли от асфиксии.

Сейчас прокуратура проверяет информацию о гибели еще двух человек — мужчины и ребенка. По предварительным данным, они ехали на лесовозе вместе с еще одним местным жителем. Он был доставлен в больницу.

Накануне в Анапе во купания погибли двое мужчин и подросток. Мальчик решил искупаться, несмотря на шторм. Когда его стало уносить от берега, его отец с приятелем попытались вытащить его на берег, но у них не получилось справиться с течением. Им пытались оказать помощь три очевидца, но безрезультатно.