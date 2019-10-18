Мать с годовалым ребенком провалились в открытый люк в Орле
Следователи начали проверку информации о падении женщины и годовалого ребенка в открытый канализационный люк в Орле. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на местные СМИ.
Женщина рассказала, что 17 октября гуляла с дочерью в Северном районе города. Во время прогулки она не заметила в траве яму и в результате провалилась вместе с ребенком в люк. Он был накрыт лишь фанерой.
Во время падения пострадавшая успела расставить локти. Ребенка зажало между телом женщины и стенами ямы. Выбраться из ямы им помогла мимо проходившая бабушка.