Происшествия 18 сентября 2023, 00:34 Мать с двумя сыновьями отравились грибами в Подмосковье «Известия»: в Истре двое детей и мать отравились грибами РИА «Новости»

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Три человека попали в больницу с отравлением грибами. Мать и двух детей госпитализировали в городе Истре, сообщили «Известия».

По предварительным данным, медики получили вызов в 06:00 с улицы Голованова. В итоге 37-летнюю женщину 37 лет и двух мальчиков 12 и 11 лет увезли в больницу в состоянии средней тяжести. Обстоятельства отравления грибами устанавливаются.

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В Челябинской области 13-летняя девочка умерла от отравления грибами. Ее мать госпитализировали в парализованном состоянии. Следком назначил проверку.

Трое детей отравились парами хлора в бассейне одного из фитнес-клубов в Сергиевом Посаде. Следователи возбудили уголовное дело. Установлено, что несовершеннолетние подверглись токсическому действию паров хлора. Причиной отравления могла стать сломанная техника.