Мать с двумя детьми сгорели при пожаре в Приангарье

В иркутском поселке сгорел частный дом. При пожаре погибли три человека — мать и двое маленьких детей. Еще одному ребенку удалось спастись.

Дом в поселке Ермаки загорелся в ночь на 14 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. Когда первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место, вся крыша здания была объята огнем. Кровля частично обрушилась.

«Соседи сообщили о том, что из горящего дома успел спастись 10-летний мальчик, внутри дома осталась мама с двумя детьми», — уточнили в ведомстве.

Открытый огонь потушили менее чем через час. Внутри дома нашли трех погибших: 29-летнюю женщины и детей — годовалого и трехлетнего. Крыша постройки полностью сгорела, а сам дом получил повреждения по всей площади. Последствия возгорания ликвидировали в четвертом часу утра.

«На данный момент известно, что многодетная семья состояла на учете как неблагополучная. Жилье <…> не было оснащено датчиками раннего обнаружения пожара», — отметили в МЧС.

На месте происшествия работают дознаватели ведомства, эксперты Испытательной пожарной лаборатории, психолог. Специалистам предстоит выяснить причину случившегося.