Происшествия 06 декабря 2023, 22:27 Мать с двумя детьми пропала в Екатеринбурге РИА «Новости»

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В Октябрьском районе Екатеринбурга пропала 33-летняя женщина с двумя 13-летними детьми. Полицейские и волонтеры приступили к поискам. Об этом сообщило издание Ura.ru со ссылкой на поисковый отряд «Прорыв».

По данным издания, женщина вместе с детьми пропала по дороге в школу.

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«О пропаже жены и двух детей рассказал муж. По его словам, она повела детей устраивать в школу, но по дороге они пропали. Ведем поиски вместе с полицейскими», — пояснили в отряде «Прорыв».

Пропавшая — женщина со средним телосложением, карими глазами и темными волосами. Она была одета в бежевую куртку, светлые штаны и угги. На голове женщина носит платок.

У сына пропавшей худощавое телосложение, карие глаза и темные волосы. Одет в зеленую куртку, черную шапку и кроссовки.

Приметы дочери: худощавое телосложение, карие глаза и темные волосы. Одета в кожаную черную куртку, желтую шапку, синюю кофту и джинсы.

Ранее в Екатеринбурге нашли школьника, пропавшего в районе Уралмаш.