Эксклюзив 04 июня 2023, 08:27 Мать с двумя детьми попала в больницу после столкновения такси и КамАЗа на Генерала Дорохова «360»: такси и КамАЗ столкнулись на Генерала Дорохова, пострадали мать и двое детей Соцсети

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Поливоуборочный КамАЗ и такси столкнулись на проспекте Генерала Дорохова в Москве утром 4 июня. В результате аварии легковушка перевернулась на крышу, три человека пострадали. Подробности «360» сообщил источник.

В такси находились водитель и пассажирка с двумя детьми. Женщина и несовершеннолетними пострадали, их доставили в больницу. У матери диагностировали резанную рану головы и рук, у подростков — переломы.

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Ликвидировать последствия ДТП помогали спецслужбы. Причины и обстоятельства аварии выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Ранее ДТП с участием КамАЗа произошло в Казани. Водитель авто не смог остановиться перед светофором и въехал в людей. Двое погибли, еще троих госпитализировали.