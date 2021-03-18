Мать с двумя детьми погибла при пожаре в Туве

Четверо человек погибли при пожаре в жилом доме в Туве. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по региону.

«Минувшей ночью в СНТ-10 левобережного дачного сообщества загорелся дом, в котором проживала женщина и двое детей трех и пяти лет», — уточнили следователи. Помимо тел женщины и ее детей, на месте пожара было обнаружено тело еще одного взрослого человека. Сейчас устанавливается его личность. Назначены соответствующие экспертизы.