Мать с двумя детьми погибла при пожаре в Омской области

В Омской области произошел пожар, жертвой которого стали несколько человек. Об этом сообщил RT со ссылкой на сайт следкома.

Следствие предполагает, что в минувшее воскресенье 23-летний мужчина занес домой пластиковую емкость с бензином и поставил ее около печи, чтобы отогреть. Спустя какое-то время он почуял запах гари и услышал шум. Оказалось, что загорелась печь. Мужчина успел вынести из дома пятимесячного сына, но из-за огня и задымления он не смог вернуться обратно. В результате погибли его жена и двое детей. Возбуждено уголовное дело.