Происшествия 14 января 2023, 17:46 Мать с двухмесячным сыном выпали из окна в Люберцах СУ СК: тела младенца и его матери нашли под окнами многоэтажки в Подмосковье РИА «Новости»

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Тела 25-летней женщины и ее двухмесячного сына обнаружили сегодня под окнами 14-этажного дома в Люберцах. Их травмы характерны для падения с высоты, сообщила в Telegram-канале пресс-служба следственного управления СК по Московской области.

По предварительным данным, мать с ребенком выпали из окна квартиры, расположенной на последнем этаже. На месте работают следователи. Следственный отдел СК уже возбудил два уголовных дела: об убийстве (часть 2 статьи 105 УК РФ) и доведении до самоубийства (часть 1 статьи 110 УК РФ).

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Правоохранители проводят осмотр места происшествия, допрашивают родственников и соседей матери и младенца. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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По информации Telegram-канала Mash, у погибшей была послеродовая депрессия. Сообщается также, что у отца ребенка произошел нервный срыв. Канал уточнил, что все произошло в поселке Мирный на улице Академика Северина.