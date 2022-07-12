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    12 июля 2022, 17:03

    Мать с двухлетним ребенком попали под колеса иномарки в Новосибирске

    Арина Бобкова

    ДТП произошло в Ленинском районе Новосибирска. Там водительница Toyota Harrier сбила женщину с двухлетним ребенком. Об этом сообщил «Царьград».

    Пострадавшая женщина вместе с ребенком переходили дорогу по пешеходному переходу на улице Пархоменко. В этот момент на них совершила наезд иномарка.

    В результате ребенок получил травмы. Его доставили в медицинское учреждение. Информации о степени тяжести состояния мальчика не поступало.