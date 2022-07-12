12 июля 2022, 17:03
Мать с двухлетним ребенком попали под колеса иномарки в Новосибирске
ДТП произошло в Ленинском районе Новосибирска. Там водительница Toyota Harrier сбила женщину с двухлетним ребенком. Об этом сообщил «Царьград».
Пострадавшая женщина вместе с ребенком переходили дорогу по пешеходному переходу на улице Пархоменко. В этот момент на них совершила наезд иномарка.
В результате ребенок получил травмы. Его доставили в медицинское учреждение. Информации о степени тяжести состояния мальчика не поступало.