Мать с двухлетним ребенком попали под колеса иномарки в Новосибирске

ДТП произошло в Ленинском районе Новосибирска. Там водительница Toyota Harrier сбила женщину с двухлетним ребенком. Об этом сообщил «Царьград».

Пострадавшая женщина вместе с ребенком переходили дорогу по пешеходному переходу на улице Пархоменко. В этот момент на них совершила наезд иномарка.

В результате ребенок получил травмы. Его доставили в медицинское учреждение. Информации о степени тяжести состояния мальчика не поступало.