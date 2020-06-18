Мать с дочкой устроили драку в магазине в Зеленогорске

Мать и 26-летняя дочь избили супружескую пару в магазине в Курортном районе Зеленогорска утром 16 июня. Потасовка произошла в очереди к одной из касс.

Во время конфликта женщины порвали супругам верхнюю одежду. Пара также получила травмы. В итоге мужа и жену госпитализировали.

Сотрудники магазина позвали на помощь. Росгвардейцы задержали правонарушительниц и передали в полицию. Причины конфликта не называются.