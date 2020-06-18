18 июня 2020, 15:34
Мать с дочкой устроили драку в магазине в Зеленогорске
Мать и дочь устроили драку в магазине в Зеленогорске. Из-за этого пострадавшие от их рук супруги попали в больницу, сообщило информационное агентство «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу УВО ВНГ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Мать и 26-летняя дочь избили супружескую пару в магазине в Курортном районе Зеленогорска утром 16 июня. Потасовка произошла в очереди к одной из касс.
Во время конфликта женщины порвали супругам верхнюю одежду. Пара также получила травмы. В итоге мужа и жену госпитализировали.
Сотрудники магазина позвали на помощь. Росгвардейцы задержали правонарушительниц и передали в полицию. Причины конфликта не называются.