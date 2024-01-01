Происшествия 01 января 2024, 19:27 Мать с дочкой чудом выжили при попадании снаряда ВСУ в жилой дом в Белгороде Соседи спасли в Белгороде мать с дочкой, в квартиру которых прилетел снаряд ВСУ РИА «Новости»

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Соседи успели спасти двух женщин, которые не смогли выбраться из квартиры во время обстрела Белгорода украинскими военными. Родственник спасенных жительниц дома рассказал Life подробности случившегося.

По его словам, мать и сестра находились на кухне, когда в их квартиру на Народном бульваре попал снаряд. После удара пострадали стены и мебель, также произошло возгорание газопровода.

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Испуганные женщины сразу же бросились к выходу, но дверь заклинило. На крики о помощи прибежали соседи, которые помогли им выбраться из квартиры.

После случившегося мужчина временно поселил родственников к себе в однокомнатную квартиру. Белгородские власти пообещали помочь восстановить пострадавшее жилье в течение пяти дней.

ВСУ нанесли удар по центру Белгорода днем 30 декабря. Число погибших жителей при обстреле города достигло 25. Общее количество пострадавших увеличилось до 109 человек. Губернатор области Вячеслав Гладков отменил все массовые праздничные мероприятия в Белгороде, писал RT.