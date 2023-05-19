Происшествия 19 мая 2023, 12:46 Мать с дочерью погибли при пожаре в частном доме в Омской области

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Возгорание частного дома произошло в поселке Москаленки Омской области. В результате пожара погибли два человека, сообщил «Царьград» со ссылкой на СУ СК России по региону.

По предварительным данным, пламя охватило жилой дом вечером 18 мая. Мать и ее семилетняя дочь не смогли самостоятельно выбраться из горящего здания и отравились угарным газом, отец в момент возгорания работал на вахте.

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Отмечается, что причины пожара на данный момент не установили, следователи возбудили уголовное дело.