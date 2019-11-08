  • Мать с четырьмя детьми насмерть отравилась угарным газом под Саратовом

    08 ноября 2019, 08:38

    Александра Ломейко

    Пять тел нашли в частном доме в Саратовской области. Предположительно, женщина и четверо ее детей погибли из-за отравления угарным газом.

    Семья жила в селе Узморье, которое находится в Энгельсском районе региона. Об этом РИА «Новости» рассказал заместитель председателя областного правительства Роман Бусаргин. Трагедия произошла утром 8 ноября.

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    «В результате отравления угарным газом погибли <…> четверо несовершеннолетних и одна совершеннолетняя — предположительно, мама и четверо ее детей», — уточнил Бусаргин.

    Сейчас на месте работают экстренные службы. Подробности и причины случившегося устанавливаются.Следователи, добавили в пресс-службе СК РФ по региону, уже начали доследственную проверку.