Мать с четырьмя детьми насмерть отравилась угарным газом под Саратовом

Пять тел нашли в частном доме в Саратовской области. Предположительно, женщина и четверо ее детей погибли из-за отравления угарным газом.

Семья жила в селе Узморье, которое находится в Энгельсском районе региона. Об этом РИА «Новости» рассказал заместитель председателя областного правительства Роман Бусаргин. Трагедия произошла утром 8 ноября.

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«В результате отравления угарным газом погибли <…> четверо несовершеннолетних и одна совершеннолетняя — предположительно, мама и четверо ее детей», — уточнил Бусаргин.

Сейчас на месте работают экстренные службы. Подробности и причины случившегося устанавливаются.Следователи, добавили в пресс-службе СК РФ по региону, уже начали доследственную проверку.