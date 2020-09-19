Мать с 6-летней дочерью погибли при пожаре в частном доме в Красноярске

«Входе тушения пожара в частном жилом доме, расположенном в Ленинском районе Красноярска, обнаружены тела женщины и ее шестилетней дочери, мужчина и 17-летняя дочь доставлены в больницу», — говорится в сообщении краевого управления СК.

Одна из предварительных версий ЧП — замыкание электропроводки. На месте происшествия сейчас работает оперативно-следственная группа.

По данным ГУ МЧС России по Красноярскому краю, пожар начался в 05:31 (01:31 по московскому времени). Пожарным понадобилось более четырех часов, чтобы потушить огонь.

Очевидцы рассказали сайту kp.ru, что дом был обшит вагонкой и покрыт лаком, поэтому огонь моментально охватил все строение. Погибшая женщина с маленькой дочерью не решилась прыгнуть с балкона второго этажа. Старшей девочке удалось выбежать из горящего дома — у нее сильно обгорели руки.