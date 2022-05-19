Мать ребенка-инвалида пыталась покончить с собой из-за развода и оказалась в больнице вместе с сыном

В Орехово-Зуеве женщина и ее 10-летний сын попали в больницу. Жительница Подмосковья пыталась покончить с собой и, предположительно, «забрать с собой» ребенка-инвалида. Бабушка мальчика рассказала «360», что сейчас они оба в сознании.

Мать пострадавшей отметила, что точной информации о том, действительно ли ее дочь приняла какие-либо препараты, нет.

«Они оба в сознании. <…> Ее перевели в другую больницу. А я — с ребенком. <...> Я с ней не разговаривала — меня к ней не пускают», — сказала женщина.

Свою дочь она назвала хорошей матерью и признала, что ей было нелегко растить мальчика.

«Такую маму, как она, нужно еще поискать. У нас ребенок атоник. Эти дети в 10 лет тряпочкой висят. А она смогла его на ноги поставить — он и ходит, и сидит. Накачали все мышцы. С таким диагнозом дети очень тяжело живут. Она замечательная мама, кто бы что ни говорил», — отметила бабушка 10-летнего ребенка, выразив надежду на то, что «все будет хорошо».

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова написала в своем Telegram-канале, что причиной трагедии стала сложная ситуация в семье.

«Мама ребенка-инвалида, не справившись с депрессией после недавнего развода с отцом ребенка, пыталась покончить с собой и, предположительно, „забрать с собой“ и сына», — заявила детский омбудсмен.

Мальчик, по ее словам, находится в стабильном состоянии. Чтобы выяснить, было ли у него отравление, у ребенка взяли анализы. Их результаты пока неизвестны.

«Очень надеюсь, что маму удастся спасти и помочь пережить этот кризис ради сына. Врачи настроены оптимистично!» — подчеркнула Мишонова.