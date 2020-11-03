Мать пропавшего сооснователя Skillbох рассказала о найденном в море рюкзаке сына

Игорь Коропов пропал в ночь с 31 октября на 1 ноября. Он вышел из отеля с одним рюкзаком. Мама пропавшего мужчины, Елена, рассказала «360», что рюкзак удалось отыскать — он плавал в море.

«Он пропал в ночь с 31 на 1. Еще не нашли. В три часа ночи ушел из отеля, один. Там уже целая группа работает, адвокаты прилетели, ищут. И уголовное дело заведено. Водолазы ищут. Ушел он с рюкзаком, рюкзак нашли сегодня плавающим в море недалеко от отеля. Шторм был, рюкзак мог мигрировать. Я ничего толком не знаю. Никто ничего не говорит. Сейчас пытаются камеры посмотреть», — рассказала Елена, мать Игоря Коропова.

Поисками занимаются также и спасатели.

«МЧС привлекли к поискам. Задействованы катер и три единицы личного состава», — сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Краснодарскому краю.

Коллеги и родные Игоря Коропова забили тревогу, когда он не вышел на связь в понедельник, 2 ноября. Он никому не рассказывал о своих планах. Коропов является сооснователем и продуктовым директором онлайн-университета Skillbox.