Мать продала новорожденную дочь за 440 тысяч рублей

В сентябре прошлого года женщина увидела объявление о продаже ребенка, который должен родиться в скором времени, и обратилась в полицию. Она рассказала, что беременная женщина запланировала таким образом избавиться от младенца.

Заявительница решила действовать вместе со следствием и стала «покупательницей». В декабре 2019 года она получила новорожденную девочку за 440 тысяч рублей. Обвиняемую удалось задержать.

«Сейчас девочка помещена в медицинское учреждение до определения ее судьбы органами опеки и попечительства. По уголовному делу следователь СК России проводит следственные действия, направленные на сбор необходимой доказательственной базы», — пояснили в пресс-службе СК.