27 января 2020, 16:20
Мать продала новорожденную дочь за 440 тысяч рублей
Сотрудники полиции Ставропольского края задержали женщину в возрасте 36 лет. По объявлению в соцсети она продала своего ребенка за 440 тысяч рублей. Об этом сообщила «Свободная пресса».
В сентябре прошлого года женщина увидела объявление о продаже ребенка, который должен родиться в скором времени, и обратилась в полицию. Она рассказала, что беременная женщина запланировала таким образом избавиться от младенца.
Заявительница решила действовать вместе со следствием и стала «покупательницей». В декабре 2019 года она получила новорожденную девочку за 440 тысяч рублей. Обвиняемую удалось задержать.
«Сейчас девочка помещена в медицинское учреждение до определения ее судьбы органами опеки и попечительства. По уголовному делу следователь СК России проводит следственные действия, направленные на сбор необходимой доказательственной базы», — пояснили в пресс-службе СК.