Мать пострадавших при взрыве в Приморье детей рассказала об их состоянии
«Съездили в больницу, посмотрели, сделали рентген, но не оставили ни Андрюшу, ни Игната, ни Яну. Дома сидят, с ногами мучаются. Завтра поедем снова… Яна сидит, плачет, ноги болят. Андрюха еле ходит. Игнат, вроде, лучше всех», — сообщила собеседница.
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Хлопок прозвучал именно в квартире Машаевых. Хозяйка в это время была на работе, но, по ее мнению, авария произошла из-за обрушения стены, которую 15 лет подмывало водой с крыши.
«Потому что 15 лет текла крыша. Перегородки, которые соединяют стены, смыло, и завалилась стена на нас. Она упала на титан, и он из-за этого взорвался. Все аварийное было. Все об этом прекрасно знали. У нас такие предположения», — заявила Машаева.
Она добавила, что сам по себе водонагреватель взорваться не мог никак.
Стена жилого дома в приморском селе Новоснежино рухнула в ночь на 15 октября из-за хлопка газа.
По версии регионального СК, хлопок в доме на улице Авиаторов мог произойти из-за неисправности водонагревателя или другого бытового прибора. На данный момент следователи изучают все обстоятельства произошедшего. В результате ЧП погибла женщина 1975 года рождения.