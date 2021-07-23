Мать пострадавшей в КБР туристки рассказала о травмах дочери

Пострадавшая в КБР туристка Ольга Перевозчикова получила травмы спины. Сейчас девушка в корсете, но она может двигаться и ходить. Об этом «360» рассказала ее мать Надежда Алексеевна.

Ольга отправилась в поход 1 июля, с мамой она в последний раз разговаривала в тот же день, перед выездом на поезде. Больше Надежда Алексеевна с дочерью не разговаривала. Последнее время они ходят в поход одной группой. Девушка пока не связывалась с мамой.

«У нее телефон я не знаю где, может он провалился в пропасть. Я не знаю. Сказали, что телефон где-то там в горах остался, я даже не знаю. Ее-то вывезли на вертолете», — рассказала собеседница «360».

По ее словам, с ней связалась модератор походной группы, также женщина разговаривала с матерью другой пострадавшей. Собеседница «360» уточнила, что в группе трое пострадавших. Женщина отметила, что родственники держат связь друг с другом, а сейчас собеседница «360» хочет узнать телефон лечащего ее дочь врача, чтобы с ним связаться.

«Им оказали помощь, они (пострадавшие — прим. ред.) там лежат. Она (дочь собеседницы — прим. ред.) уже в корсете», — рассказала Надежда Алексеевна.

По ее словам, у ее дочери шесть отростков сломлено на спине. Но девушка может шевелиться и ходить, но находится она в корсете. Вместе с ее дочерью пострадали еще два человека: Екатерина Богданова и молодой человек, имя которого собеседница «360» не знает.

Походная группа должна была улететь домой 25 июля, но получится ли у пострадавших вылететь в этот же день пока неизвестно, все решат медики. Врач Кати против, чтобы девушку транспортировали. По словам собеседницы «360», врач говорит, что для перевозки потерпевшей еще слишком рано, у девушки сломано шесть ребер, гематома печени и еще ряд травм.

Ольга ходит в походы уже несколько лет, рассказала собеседница «360». К этому походу девушка готовилась: ходила на скалолазание, тренировалась. Уходила в путешествие она в бодром расположении духа.

Мать пострадавшей также рассказала, что ее дочь ходит в ММБ (Московский марш-бросок), катается на велосипеде, много ходит пешком.

Жительница Балашихи Екатерина Богданова, которая вместе с группой других туристов попала под камнепад в Черекском ущелье в Кабардино-Балкарии, сейчас находится в больнице в Нальчике. В беседе с «360» она рассказала подробности о случившемся.