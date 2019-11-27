Мать пострадавшей на Доминикане девушки рассказала о состоянии дочери

После аварии на Доминикане Елена Писнячевская получила травмы и была госпитализирована. Медики сделали пострадавшей операцию, и сейчас она находится под наблюдением врачей. Об этом «360» рассказала мать девушки Лариса.

«Мне сказали, что операция проведена и состояние стабильное. Что значит „стабильное“ — значит не умерла. И все», — поделилась она.

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По словам Ларисы, сейчас в Доминикане ночь и никаких дополнительных деталей ей пока не сообщили. Она также отметила, что, если потребовалось хирургическое вмешательство, то травма должна быть серьезной.

«Она с молодым человеком поехала. Он тоже пострадал», — добавила мать Писнячевской.

Российские туристы попали в ДТП 27 ноября. Они ехали на автобусе в аэропорт в Доминикане. По предварительной информации, водитель грузовика сделал резкий маневр перед автобусом, и тот в него врезался.

Всего в автобусе на момент аварии находились 39 граждан России. Травмы получили 17 человек, которых доставили в больницы. В результате столкновения никто не погиб.