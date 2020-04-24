24 апреля 2020, 18:21
Мать помогла сыну избавиться от тела женщины в Ульяновске
39-летний мужчина познакомился в интернете с 49-летней женщиной. Он пригласил ее к себе домой в село в Тереньгульском районе Ульяновска. Женщина приехала в гости, а мужчина ее убил. Об этом сообщило ИА Nation News.
Мужчина накрыл стол, они стали выпивать спиртные напитки. В какой-то момент между ними возник конфликт. Гостья стала негативно выражаться о матери хозяина дома. Он разозлился, взял нож и нанес ей несколько ударов: по голове и в шею. От полученных травм гостья скончалась.
Не зная, что делать после убийства, преступник отправился к маме за советом. Она помогла сыну спрятать тело и скрыть улики. Труп на машине отвезли к реке и выкинули в воду. Все улики сожгли.
По данным следствия, злоумышленник не в первый раз издевается над своими «невестами». Незадолго до совершенного убийства, мужчина заманил к себе в дом бывшую подругу и насиловал ее в течение 12 дней, угрожая убийством.