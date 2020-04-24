Мать помогла сыну избавиться от тела женщины в Ульяновске

Мужчина накрыл стол, они стали выпивать спиртные напитки. В какой-то момент между ними возник конфликт. Гостья стала негативно выражаться о матери хозяина дома. Он разозлился, взял нож и нанес ей несколько ударов: по голове и в шею. От полученных травм гостья скончалась.

Не зная, что делать после убийства, преступник отправился к маме за советом. Она помогла сыну спрятать тело и скрыть улики. Труп на машине отвезли к реке и выкинули в воду. Все улики сожгли.

По данным следствия, злоумышленник не в первый раз издевается над своими «невестами». Незадолго до совершенного убийства, мужчина заманил к себе в дом бывшую подругу и насиловал ее в течение 12 дней, угрожая убийством.