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    17 июня 2021, 15:43

    Мать покормила грудью ребенка на байке. За это ее могут лишить родительских прав

    Александр Блинов, Мария Бокарева

    Ресторатор Александр Орлов прокатил на мотоцикле молодую маму с ребенком, которого она прямо на ходу кормила грудью. Юрист Максим Суров рассказал «360», что в таком случае надо ставить вопрос о лишении родительских прав. Он уже подготовил жалобы.

    Ресторатор выложил видео на своей странице в Instagram. В ролике он предлагает девушке с грудным ребенком прокатиться на мотоцикле «с ветерком», уверяя, что «все нормально»

    «Женщина может кормить, где хочет! Не только у нас в ресторанах», — написал Орлов.

    Юрист отметил, что ресторатор заблуждается и, вероятно, забыл, что он несет ответственность.

    Перевозить детей младше 12 лет на мотоциклах запрещается.

    «Любая кочка или камушек, который попадает под колеса — будет авария. Мотоцикл это источник повышенной опасности. Ответственность ложится как на владельца — водителя транспортного средства, так и на родителя — мамочку, которая, не думая о безопасности, рискует жизнью ребенка», — объяснил Суров.

    Такую мать должны ставить на учет в органах опеки, чтобы следили за ее поведением. Могут поднять вопрос и об ограничении или лишении ее родительских прав.

    «Потому что она не думала о последствиях. Где они распространили данный ролик, все комментаторы почему-то в восторге от этого хайпа. И всем они дают добро, все говорят — я тоже так хочу повторить, я тоже так смогу», — возмутился юрист.