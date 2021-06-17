Мать покормила грудью ребенка на байке. За это ее могут лишить родительских прав
Ресторатор Александр Орлов прокатил на мотоцикле молодую маму с ребенком, которого она прямо на ходу кормила грудью. Юрист Максим Суров рассказал «360», что в таком случае надо ставить вопрос о лишении родительских прав. Он уже подготовил жалобы.
Ресторатор выложил видео на своей странице в Instagram. В ролике он предлагает девушке с грудным ребенком прокатиться на мотоцикле «с ветерком», уверяя, что «все нормально»
«Женщина может кормить, где хочет! Не только у нас в ресторанах», — написал Орлов.
Юрист отметил, что ресторатор заблуждается и, вероятно, забыл, что он несет ответственность.
Перевозить детей младше 12 лет на мотоциклах запрещается.
«Любая кочка или камушек, который попадает под колеса — будет авария. Мотоцикл это источник повышенной опасности. Ответственность ложится как на владельца — водителя транспортного средства, так и на родителя — мамочку, которая, не думая о безопасности, рискует жизнью ребенка», — объяснил Суров.
Такую мать должны ставить на учет в органах опеки, чтобы следили за ее поведением. Могут поднять вопрос и об ограничении или лишении ее родительских прав.
«Потому что она не думала о последствиях. Где они распространили данный ролик, все комментаторы почему-то в восторге от этого хайпа. И всем они дают добро, все говорят — я тоже так хочу повторить, я тоже так смогу», — возмутился юрист.