Мать погибших при пожаре детей в деревне под Кировом нашли у подруги

Четверо детей погибли во время пожара в деревне в Кировской области. Мать оставила мальчиков одних и ушла к подруге. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«После пожара маму погибших детей нашли у подруги. Объяснить, почему она оставила малолетних сыновей одних, женщина не смогла», — сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что отец детей находился на заработках в Казани. Некоторые мальчики были устроены в детский сад и посещали его несколько часов в день. Дома у семьи были продукты питания, а алкоголя во время проверки не нашли. При этом семья с 2019 года состоит в комиссии по делам несовершеннолетних. Причиной тому было ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. В квартире были антисанитарные условия, родители не имели постоянного источника доходов и отсутствовали продукты.

По информации правительства, с семьей проводили профилактическую работу. Взрослым оказывали продуктовую помощь и приносили одежду, а для детей купили кровати.

Пожар в трехэтажном доме вспыхнул вечером 30 октября. Загорелась квартира в деревне Ложкари Юрьянского района. В результате пожара погибли четыре мальчика в возрасте от восьми месяцев до четырех лет. Сейчас СК выясняет все обстоятельства и причины.