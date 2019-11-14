Мать погибшей во время пожара на Ставрополье девочки пойдет под суд

Трагедия произошла в июле 2019 года. Молодая женщина отправилась на огород, оставив дома двух малолетних дочерей. Дети начали баловаться спичками и подожгли дом. Младшей девочке, 2016 года рождения, удалось выбраться из дома. Старшая дочь, которой было пять лет, погибла.

По данным издания, следователь, занимавшийся этим делом обвиняет мать в неосторожности. Материалы уголовного дела направлены в суд.