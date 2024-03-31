Происшествия 31 марта 2024, 23:58 Мать погибшего в «Крокусе» певца рассказала о роковых совпадениях того дня Мать погибшего в «Крокусе» инвалида вспомнила странные обстоятельства того дня РИА «Новости»

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Певец-колясочник Максим Вербенин спас возлюбленную от пуль террористов в концертном зале «Крокус Сити Холл», но погиб сам. Его мать рассказала телеканалу НТВ о странных совпадениях, которые она наблюдала за сыном 22 марта.

По словам женщины, Максим отличался непунктуальностью, но в тот день он приехал на мероприятие в «Крокусе» заранее. Когда в зал ворвались террористы, парень со своей девушкой уже сидели на своих местах в зрительном зале. Он даже успел отправить маме селфи.

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Также в тот вечер Максим напевал песню «Пикника» под названием «А движения неловки» о спасении девушки из мышеловки дорогой ценой. Во время нападения проблемы со здоровьем не помешали певцу заслонить своим телом возлюбленную, что спасло ей жизнь.

Сам Вербенин выступал на сцене «Крокус Сити Холла» в 2020 году как приглашенный артист на концерте в честь 8 Марта.

В теракте в «Крокусе» погибли сестры из Волгодонска Анна и Татьяна Макарские. Девушки успели перед смертью позвонить матери.