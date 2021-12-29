Мать погибшего в Дубне ребенка заявила, что в ситуации виновных нет

Мать школьника, чье тело нашли на улице в Дубне, сделала заявление. Она сказала, что в трагической ситуации нет виновных.

«Он вообще мальчик домашний: школа — дом. Толком ни с кем не общается. <…> К себе не каждого подпустит. Сами прекрасно понимаете: у нас у всех есть дети, сами понимаете, в этой ситуации никто не виноват, каждый может оказаться на моем месте. Просьба заранее не осуждать», — высказалась женщина в снятом волонтерами видеообращении.

Тем временем бывшая завуч ребенка рассказала RT о том, что мать упорно не хотела признавать ребенка отстающим в развитии, хотя на самом деле мальчик нуждался в соответствующих мерах поддержки.

Тело 11-летнего мальчика нашли 28 декабря рядом с Южной канавой в Дубне. По предварительным данным, он умер от обморожения, поскольку провалился в воду, выбрался, но не смог самостоятельно дойти до дома. По некоторым данным, ребенок воспитывался в неблагополучной семье. Прокуратура начала проверку.