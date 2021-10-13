Мать погибшего в Большом театре артиста сообщила, что он хотел отказаться от роли

Артист большого театра Евгений Кулеш, трагически погибший во время спектакля, хотел отказаться от своей роли. Об этом сообщила его мать телеканалу «Звезда». По словам женщины, все произошло так быстро, что ее сын не успел отбежать от конструкции.

«Это произошло неожиданно: декорация спустилась моментально. Невозможно было даже отбежать. Ему не нравилась (декорация. — прим. ред.). Не нравился этот трон, он хотел отказаться от роли», — сообщила женщина.

Напомним, трагедия произошла 9 октября на сцене Большого театра во время спектакля-оперы «Садко». В самом начале постановки декорация ударила по голове одного из артистов. Сразу после этого спектакль был остановлен, а зрителей попросили покинуть зал.