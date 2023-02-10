Происшествия 10 февраля 2023, 12:16 Мать писателя из Татарстана погибла во время землетрясения в Турции

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В Турции во время землетрясения погибла мать члена союза писателей Татарстана Фатиха Кутлу. Об этом написал сайт «Бизнес Онлайн».

Известно, что писатель переехал в Татарстан из родного Кахраманмараша в 1993 году. Его родные оставались в Турции, где родился и сам Кутлу, написал inkazan.ru.

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Первое землетрясение в Турции и Сирии произошло рано утром 6 февраля. Спустя несколько часов подземные толчки повторились. На данный момент известно о более чем 18 тысяч погибших.

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