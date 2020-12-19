Мать первоклассника из Казани заявила, что ее сына избили из-за ее отказа сдать деньги

Жительница Казани заявила, что ее сына избивают одноклассники. Мать уверена, что все неспроста. Агрессия могла возникнуть из-за того, что она в начале учебного года отказалась сдавать деньги на нужды школы и класса.

«Били постоянно. Жаловалась всем, писала заявление директору, просила записи с камер. Но ничего не предприняли. Ребенок дает сдачи, но там нападают по 5–10 человек», — приводит сайт kp.ru слова женщины.

Ребенка доставили в больницу с жалобами в животе. В результате медики были вынуждены обратиться в полицию. Сейчас организована проверка. В школу, где учится первоклассник, направлены сотрудники полиции.

«17 декабря в дежурную часть УМВД России по городу Казани поступило сообщение из медицинского учреждения о поступлении ребенка с телесными повреждениями», — сообщили в пресс-службе местного МВД.

Точный диагноз мальчика не раскрыт. В ведомстве уточнили, что ранее мама школьника не заявляла в полицию о побоях. Также информация об избиении пока не подтверждена.

В начале декабря в элитной гимназии Краснодара школьнику сломали ребра. Однако руководство не увидело конфликта среди детей.