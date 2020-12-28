Мать оставила ребенка таксисту в качестве залога

Подробности происшествия привела для РИА ФАН уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова. По ее словам, эта семья давно известна подобным отношением к детям, поэтому стоит на учете в комплексном центре социального обслуживания города. С родителями давно работают социальные службы и и специалисты опеки.

«Семья очень сложная на самом деле. Мама имеет троих детей от разных мужчин. Отец вот этой 12-летней девочки Маши, которую сейчас поместили в детскую областную больницу, так и не был установлен», — рассказала Столярова.

Девочку в свое время удочерил второй муж матери, в браке с которым она родила еще одну девочку — восьмилетнюю Полину. Позже женщина вышла замуж еще раз и снова родила девочку — трехлетнюю Милану.

«Мать третьего мужа уже обращалась ко мне с просьбой принять какие-то меры по поводу ее сына, который периодически выпивает, и снохи, которая также ведет разгульный образ жизни», — добавила уполномоченный по правам ребенка.

По ее словам, пока не доказано, что мать действительно оставила Машу в такси в качестве залога. Эту информация поступила от неродной бабушки ребенка, которая рассказала историю классному руководителю девочки.