Мать оставила младенца у больничного лифта

Новорожденный появился на свет в ванной дома у подозреваемой. Родившая завернула ребенка в одеяло и привезла в перинатальный центр.

«Примерно в 17:50 часов она оставила ребенка, которому было несколько часов от роду, на нулевом этаже около лифтовой шахты, и ушла», — пояснил источник в городской полиции.

Работники центра заметили малыша и заявили о происшествии в правоохранительные органы.

«Ребенок полностью здоров», — уточнили медики.

Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность женщины. Они прибыли к подозреваемой домой, чтобы выяснить обстоятельства инцидента.

«О том, что она беременна, Екатерина узнала в конце октября прошлого года. Срок беременности тогда был примерно 5,5 месяца. О своем положении она никому не сообщила. На допросах сказала, что в семье тяжелое материальное положение, у нее с мужем уже есть двое детей, один из которых — инвалид детства, и третьего они бы просто не потянули», — отметил источник.

Женщина рассказала, что планировала оставить новорожденного в «окне жизни».

«Она закутала кроху в одеяло и положила в сумку. Вызвала такси и поехала в старый роддом, который находится в Сочи на улице Дагомысской. Там раньше находился бэби-бокс и женщина хотела оставить в нем ребенка. Но ящика не обнаружила. После этого села в такси и поехала в другой роддом — в перинатальный центр», — добавил источник.

Родившая не нашла беби-бокс и оставила ребенка в подвале больницы. Позже сотрудница учреждения услышала его плач.

«Сейчас проводится проверка. У женщины уже есть двое маленьких детей — шестилетняя дочь и пятилетний сын. Дело находится на контроле у прокурора. Судя по фотографиям в соцсетях, семья у Екатерины — благополучная. Она часто устраивает фотосессии и публикует снимки своих детей в ярких интерьерах», — подчеркнули в сочинском УВД.