Мать обвинили в убийстве младенца в Вольске

В Вольске молодую мать обвинили в убийстве трехмесячного сына. Она объяснила, что ударила ребенка, потому что злилась из-за его плача. Об этом рассказали в пресс-службе СК по региону.

«Следственным отделом по городу Вольск СК РФ по Саратовской области проведена проверка показаний на месте 21-летней женщины», — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что обвиняемая 28 сентября вечером легла спать вместе с сыном, уложив мальчика с собой на диван. Через несколько часов ребенок проснулся и начал плакать.

Из-за того, что ребенок не успокаивался, женщина его ударила как минимум два раза кулаком по голове. После она спокойно заснула. Но через время к ребенку подошла бабушка и обнаружила, что он не двигается и не дышит. Она вызвала медиков, которые зафиксировали смерть ребенка.

Результаты судебно-медицинского исследования показали, что причиной его смерти стала тупая травма головы. Мать признала вину и раскаялась. Ее заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.