Мать новорожденных близняшек умерла в Татарстане
Жена Радика Фатхуллина скончалась во время родов близняшек. Мужчина рассказал, что один младенец уже дышит самостоятельно, однако до сих пор находится в реанимации, сообщил «Казанский репортер».
По информации «Царьграда», Диля Фатхуллина в возрасте 33 лет ушла из жизни во время родов в Татарстане. Роженицу планировали отвезти в центральную больницу, однако процесс начался в больнице на Высокой горе.
Первую девочку женщина родила самостоятельно, но со второй возникли проблемы. Медики решили сделать на кесарево сечение. Согласно предварительной версии, околоплодные воды попали в кровь. Из-за этого Фатхуллина впала в кому и умерла.
«Врачи сделали все возможное, но Дилю спасти не смогли. Она впала в кому и скончалась в 22 ноября в 4:00 утра», — заявил друг семьи потерпевших.
Муж погибшей остался с тремя детьми. Теперь ему придется воспитывать и 10-летнего сына Дили.