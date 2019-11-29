Мать новорожденных близняшек умерла в Татарстане

По информации «Царьграда», Диля Фатхуллина в возрасте 33 лет ушла из жизни во время родов в Татарстане. Роженицу планировали отвезти в центральную больницу, однако процесс начался в больнице на Высокой горе.

Первую девочку женщина родила самостоятельно, но со второй возникли проблемы. Медики решили сделать на кесарево сечение. Согласно предварительной версии, околоплодные воды попали в кровь. Из-за этого Фатхуллина впала в кому и умерла.

«Врачи сделали все возможное, но Дилю спасти не смогли. Она впала в кому и скончалась в 22 ноября в 4:00 утра», — заявил друг семьи потерпевших.

Муж погибшей остался с тремя детьми. Теперь ему придется воспитывать и 10-летнего сына Дили.