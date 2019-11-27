Мать нашла переписку со взрослым мужчиной в смартфоне погибшей второклассницы

Восьмилетняя девочка погибла на севере Москвы. Перед этим ее мама нашла в телефоне школьницы переписку интимного характера со взрослым мужчиной.

Как сообщил «Московский комсомолец» со ссылкой на мать погибшей, ЧП случилось 26 ноября. Женщина всегда проверяла, что делает ее малолетняя дочь. Она взяла для очередной ревизии смартфон ребенка и обнаружила скрытый чат. В нем девочка переписывалась с мужчиной, который присылал ей интимные фото. Матери стала плохо, но ругаться она не стала.

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«Даша (имя изменено — прим. ред.) поняла, что я все прочитала. Она стала кричать, чтобы я отдала ей телефон. Не считая нужным ругаться, я сказала дочери, чтобы она шла ужинать», — приводит издание слова женщины.

После этого девочка поделилась со своим младшим братом, что не хочет жить, убежала в комнату, пишет МК. После этого девочку нашли мертвой на улице. Происшествием сейчас занимаются следователи.