Происшествия 22 января 2024, 00:10 Мать нашла девятимесячную дочь мертвой в Петербурге Девятимесячная девочка погибла в Петербурге, пока матери не было дома РИА «Новости»

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Девятимесячная девочка умерла в квартире в Парголово в Санкт-Петербурге. Ее мать ушла по своим делам, оставив детей под присмотром подруги. Об этом сообщило издание 78.ru.

По предварительной информации, мать погибшего ребенка ушла на встречу с бывшим мужем. Она оставила детей с подругой. Старшему сыну было 1,8 года, а девочке — девять месяцев.

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По словам матери, когда она вернулась, то подруги дома не оказалось, дверь была заперта, а ее дочь не подавала признаков жизни. Женщина нашла ее тело между кроватью и стеной. Подруга на звонки не отвечала, сейчас ее разыскивает полиция.

Тело девочки направили в морг для установления причины смерти, мать погибшей задержали.

Ребенок погиб в утробе 22-летней жительницы Челябинска из-за длительного ожидания родов. Следственный комитет возбудил уголовное дело.