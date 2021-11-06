Мать напавших на мужчину в Новых Ватутинках обвинила во всем самого пострадавшего

Мать уроженцев Оренбурга, напавших на отца и сына в Новых Ватутинках, дала комментарий о произошедшем и выразила собственную версию причины конфликта. В беседе с «Пятым каналом» женщина обвинила во всем самого пострадавшего и заверила, что он первый спровоцировал ссору.

Как утверждает мать задержанных по имени Марина, конфликт начался из-за «троих выпивших людей», которые якобы ударили одного из ее сыновей бутылкой по голове. «На самом деле там постоянно алкаши ходят. Вот этот человек — мужчина с синяком под глазом (имеется в виду пострадавший. — прим. ред.), — по нему видно, что он любитель выпить. В этой ситуации тоже нужно разбираться. Это трое били несовершеннолетнего», — заявила женщина.

Тем временем, очевидцы заверяют, что именно братья из Оренбурга напали на мужчину, гулявшего с сыном. Сам пострадавший позже заявил, что досталось и ребенку — четырехлетнего мальчика ударили по щеке. Кроме того, он вспомнил, что у одного из нападавших в руках был предмет, похожий на нож.

Мама приезжих из Оренбурга заверила, что ее дети — приличные люди, которые никогда не имели проблем с алкоголем, не ходили по клубам и не вели распутную жизнь. Женщина добавила, что ее сыновьям пришлось рано повзрослеть из-за того, что сама она болеет.

После драки возбудили уголовное дело о хулиганстве. Но позже председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия напавших на более тяжкую статью «Покушение на убийство».