Происшествия 29 ноября 2023, 00:40 Мать найденной в сугробе девочки из Серова рассказала о самочувствии ребенка Е1: получившая обморожение девочка из Серова пережила клиническую смерть Unsplash

Читать 360tv в

Двухлетняя девочка из Серова, которую нашли в сугробе без сознания, сейчас лежит в реанимации. Об этом сообщила мать ребенка в беседе с Е1.

По ее словам, в день происшествия она оставила девочку со своей старшей 13-летней дочерью, которая до этого неоднократно следила за маленькой сестрой. Раньше дети отлично справлялись, но в этот раз вторая дочь уснула, поэтому двухлетняя девочка осталась без присмотра.

Реклама

По мнению матери, старшая дочь была на втором этаже дома и младшая пошла искать взрослых на улицу. Только через несколько часов ее в снегу обнаружил отец.

Сейчас за жизнь девочки борются медики, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Девочка пережила клиническую смерть и кислородное голодание, рассказала женщина.

«Меня не пускают к ней, она в реанимации. Сказали, пустят, когда поймут, что уже шансов нет, либо когда состояние будет хорошее, стабильное», — заявила мать ребенка.

Ранее трехлетняя девочка насмерть замерзла во дворе частного дома под Челябинском. Ребенок страдал от лунатизма.