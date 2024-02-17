Происшествия 17 февраля 2024, 01:23 Мать найденной с пакетом на голове массажистки рассказала о последнем разговоре с дочерью Е1.ru: мать найденной с пакетом на голове массажистки назвала ее скрытной РИА «Новости»

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Мать погибшей в Екатеринбурге массажистки рассказала, что накануне гибели дочь разговаривала с отцом и младшим братом. Никаких поводов для беспокойства у родителей не возникло, сообщил портал Е1.ru.

Девушка поддерживала тесную связь с семьей и всегда старалась помогать.

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«Просто такой человек, она по-другому не могла. Она недавно с папой разговаривала, и все было нормально. Но она вообще такой скрытный человек», — отметила собеседница издания.

Женщина заверила, чтобы у ее дочери не было несчастной любви или какие-то других серьезных проблем. Она выразила надежду, что следователи разберутся в произошедшем.

Тело девушки с полиэтиленовым пакетом на голове нашли под окнами многоэтажного дома в Академическом районе. Соседи погибшей рассказала, что она жила одна и каких-либо вредных привычек за ней не наблюдалось.

Незрячая девушка приехала в Екатеринбург из Пермского края, чтобы работать массажистом. В последнее время погибшая жаловалась друзьям на проблемы.