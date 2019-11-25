Мать найденного в кустах младенца оставила его знакомой в Раменском
Младенца оставили в кустах в городском округе РаменскоеПодробнее
По ее словам, мать найденного ребенка 25 ноября сама пришла к полицейским и рассказала, что днем ранее отставила дочь под присмотром знакомой женщины. Та живет в соседнем доме в поселке Дружба. Больше никаких деталей случившегося не сообщается.
Сейчас следователи проверяют слова матери младенца и устанавливают местонахождении женщины, у которой временно была девочка.
Завернутого в плед ребенка нашла в кустах одна из местных жительниц. Младенца оставили рядом с жилым домом на улице Первомайская. Женщина вызвала сотрудников полиции, которые не нашли следов телесных повреждений и отправили новорожденного в больницу для дальнейшего осмотра.
После произошедшего следователи возбудили уголовное дело об оставлении новорожденного ребенка в опасности.