Мать найденного в кустах младенца оставила его знакомой в Раменском

Плачущего новорожденного нашли на улице в городском округе Раменское. Следователям удалось установить личность матери младенца, которая оставила его под присмотром знакомой. Об этом сообщила старший помощник главы ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Младенца оставили в кустах в городском округе Раменское Подробнее

По ее словам, мать найденного ребенка 25 ноября сама пришла к полицейским и рассказала, что днем ранее отставила дочь под присмотром знакомой женщины. Та живет в соседнем доме в поселке Дружба. Больше никаких деталей случившегося не сообщается.

Сейчас следователи проверяют слова матери младенца и устанавливают местонахождении женщины, у которой временно была девочка.

Завернутого в плед ребенка нашла в кустах одна из местных жительниц. Младенца оставили рядом с жилым домом на улице Первомайская. Женщина вызвала сотрудников полиции, которые не нашли следов телесных повреждений и отправили новорожденного в больницу для дальнейшего осмотра.

После произошедшего следователи возбудили уголовное дело об оставлении новорожденного ребенка в опасности.