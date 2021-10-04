Мать на Урале в наказание заставила ребенка идти пешком по оживленной трассе

В Екатеринбурге мать отказалась довезти своего восьмилетнего сына на машине и бросила его на оживленной трассе, заставив идти домой пешком. Мальчика заметил на обочине в Октябрьском районе один из водителей. Об этом сообщило издание «Уральский рабочий».

Одинокого ребенка заметили, когда он шел по обочине вдоль Кольцовского тракта. Предположительно, перед этим мама мальчика отругала его за то, что он плохо занимался на тренировке. И в качестве наказания бросила его на трассе одного, отказавшись довезти домой. Мальчику предстояло пройти шесть километров вдоль дороги. Это произошло в минувшую субботу.

В СМИ писали, что мальчик мог подвергаться жесткому обращению в семье. Следственный комитет обратил внимание на публикации в СМИ и начал проверку, сообщили на сайте управления ведомства по Свердловской области. Между тем председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах проверки, изучить все доводы в СМИ и дать оценку действиям родителей мальчика.